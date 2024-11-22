На Западе расшифровали послание Путина по «Орешнику»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник». Британский эксперт Мэтью Сэвилл заявил Associated Press, что этим пуском Россия спросила у западных стран, действительно ли они хотят идти на риск.

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Пуск стал ответом на удары ВСУ американскими и британскими ракетами по территории РФ. В своем обращении 21 ноября президент России предупредил, что американские системы ПВО будут бессильны перед новой ракетой.

Путин подчеркнул, что Россия вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять собственное оружие против российских объектов. Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что развертывание «нового типа летального потенциала» вызывает беспокойство США. Она подчеркнула, что ракета может нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

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Британский эксперт по оборонным исследованиям Мэтью Сэвилл заявил, что Россия подала сигнал с помощью баллистической ракеты средней дальности, способной выпускать несколько боеголовок на чрезвычайно высокой скорости.

«Это сигнал украинцам. «У нас есть вещи, которые вам очень не понравятся». Но даже больше это сигнал Западу: «Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. PS: Они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск?» - отметил Сэвилл.

Опрошенные AP аналитики заявили, что ослабление ограничений на использование Украиной западных ракет вряд ли изменит ход конфликта. В то же время Путин предупредил, что это будет означать прямой конфликт между Россией и НАТО, отмечает агентство.