Генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, собирается посетить Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, в его резиденции Мар-а-Лаго для обсуждения стратегии мирных переговоров по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Основная цель визита Рютте – убедить Трампа в необходимости не идти на уступки России в данных переговорах.

В материале говорится, что Рютте планирует подчеркнуть важность заключения мирного соглашения, которое обеспечит Украине надежные гарантии безопасности. При этом, по мнению Рютте, такое соглашение должно соответствовать интересам Америки и Европы, исключая любые уступки России.

Высокопоставленный немецкий чиновник полагает, что Рютте будет советовать Трампу разрешить украинский конфликт таким образом, чтобы это не повлияло негативно на его президентский срок. Источники также считают, что Рютте станет ведущим представителем Европы в этих обсуждениях с Трампом, что подчеркнет важность европейской позиции в данном вопросе.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить помощь Украине перед наступлением зимнего периода, подчеркивая важность своевременной поддержки. Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал необходимость постоянной поддержки Украины, что подтверждает стратегическую значимость этого региона для западных стран.