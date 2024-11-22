Охранник посольства США в Осло арестован по делу о шпионаже

Охранника американского посольства в Норвегии арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на норвежскую полицию.

Гражданин Норвегии в возрасте 20 лет был арестован у себя дома 20 ноября. Суд постановил, что мера пресечения будет действовать в течение месяца, пока полиция ведет расследование.

Юрист службы безопасности полиции Томас Блом заявил, что молодой человек сотрудничает с полицейскими. В его доме был конфискован «большой объем цифровых материалов».

«Мы ознакомились только с верхушкой айсберга и продолжаем работу», - подчеркнул Блом.

Адвокат молодого человека Джон Кристиан Элден подтвердил, что его клиент «контактировал» с российскими и иранскими сотрудниками разведки.

В 2022 году охранник британского посольства в Берлине был задержан по делу о шпионаже в пользу России. Во время обыска у 58-летнего мужчины нашли электронные письма с пометкой «секретно», якобы подготовленные для передачи РФ. Письма содержали конфиденциальную информацию о сотрудниках посольства, включая их адреса и телефоны. Также у него нашли сканы письма экс-премьеру Британии Борису Джонсону, флешки с фотографиями сотрудников посольства и их дипломатических паспортов.