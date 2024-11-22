Маск оценил список «своих задач» на обложке Time

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в соцсети X, что список задач, появившийся вместе с его фотографией на обложке Time, не имеет к нему прямого отношения, однако он действительно хотел бы, чтобы люди жили не только на Земле, но и на других планетах.

Ранее издание Time поместило на обложку портрет Маска на красном фоне и рядом с его лицом сделан список задач, большая часть из которых помечена галочками как выполненная. Среди них - стать самым богатым человеком, вживить чип в мозг и добиться переизбрания на пост президента Дональда Трампа. При этом невыполненными значатся такие пункты, как сокращение расходов госбюджета США на 2 триллиона долларов и полет на Марс.

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Комментируя обложку, Маск заметил, что «не давал СМИ никаких интервью» и не составлял этот список, однако с некоторыми пунктами вполне согласен.

«Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из этих пунктов нужны для этого», - заметил он.

Напомним, что ранее компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX представила свой новый скафандр Extravehicular Activity (EVA), предназначенный для выходов в открытый космос. В SpaceX подчеркнули, что скафандр EVA - предшественник скафандров, которые люди будут использовать при строительстве базы на Луне и города на Марсе.