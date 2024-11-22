Российские хакеры взломали сайт Минздрава Украины

Хакеры из группы RaHDit взломали сайт украинского Минздрава и опубликовали базу ВИЧ-инфицированных украинцев, которых могут призвать в армию. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что в армию могут призвать военнообязанных людей с ВИЧ и туберкулезом. По его словам, пригодность к военной службе определяется «в соответствии с их функциональностью».

Лазуткин отмечал, что каждый случай оценивается отдельно, в зависимости от состояния здоровья и специфики заболевания. Он подчеркнул, что бессимптомное и стабильное состояние человека с ВИЧ позволяет признать его годным к военной службе и выполнению непосредственно боевых задач. Годными к службе на Украине считают и ВИЧ-инфицированных на стадии иммунной субкомпенсации (частичный дефицит функций иммунной системы), но они могут служить только в тыловых частях, подчеркнул представитель Минобороны Украины.

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В базе потенциальных призывников, опубликованной RaHDit, более 367 тысяч инфицированных. В базу дополнительно заносится информация об употреблении наркотиков, алкоголя или «работе в сфере коммерческой любви».

Хакеры заявили, что решили опубликовать данные ВИЧ-инфицированных, чтобы «продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории». В RaHDit подчеркнули, что хотят предупредить российские службы здравоохранения о «потенциальной угрозе от беженцев и пленных».