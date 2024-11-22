Эстония созовет свой Совет безопасности для обсуждения ситуации на Украине лишь спустя три дня после удара российской ракеты «Орешник» по военному заводу «Южмаш» на Украине.

Об этом сообщает местный портал Postimees.

«Президент Алар Карис в понедельник (25 ноября. – прим. ред.) созвал Совет национальной обороны, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Украине и Европе», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Совет безопасности Эстонии обсуждает важные вопросы с точки зрения национальной обороны и выражает мнение по ним.

Токаев отдал поручение после обращения Путина

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.