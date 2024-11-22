Дональд Трамп одержал победу на выборах в США. Политик грозился прекратить поддержку Киева. Однако в Европе с осторожным оптимизмом смотрят на позицию нового главы Белого дома. Об этом сообщает Financial Times.

Чиновник из ЕС отметил, что Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Поэтому речь не идет о капитуляции Украины.

Представители команды Трампа обсуждали возможность реализации «корейского» сценария для завершения конфликта на Украине. Ожидается, что стороны могут договориться о временных границах, но ключевым остается вопрос обеспечения выполнения таких соглашений.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

В кругу нового президента склоняются к мнению, что американские войска или миротворцы ООН не будут привлекаться для контроля за договоренностями. Это связано с зашедшей в тупик ситуацией в Совбезе ООН. Функции контроля должны будут взять на себя европейские силы.

Напомним, что Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе РФ. Ранее Байден разрешил поставку противопехотных мин на Украину.