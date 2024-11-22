Пока вы спали: опасения лидера КНДР и проблемы ВСУ со снабжением

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Сумах произошли взрывы

Два взрыва были замечены в Сумской области Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Позже стало известно о еще одном взрыве в том же регионе. Четвертый произошел через 40 минут от первых двух.

В регионе действует воздушная тревога.

Подробностей о пострадавших и разрушениях не приводится.

Антонов: США и Великобритании пора остановить действия по эскалации на Украине

Экс-посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов высказал свое мнение о политике США и Британии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтону и Лондону настала пора остановиться в своих действиях по эскалации конфликта на Украине и задуматься о том «как жить на этой планете».

Антонов отметил, что США пытаются навязать России гонку вооружений. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что наша страна готова к любому развитию ситуации.

Марочко сообщил о проблемах со снабжением у ВСУ на части участков фронта

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о проблемах ВСУ со снабжением. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт отметил, что из перехваченного донесения военных Украины стало понятно о крупных проблемах с обеспечением украинских боевиков всеми видами довольствия.

В том числе идет речь даже о таких базовых вещах как продовольствие и медикаменты.

Трудности есть у подразделений ВСУ на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Харьковской области.

Ким Чен Ын заявил об опасности термоядерной войны с США

Глава КНДР Ким Чен Ын прокомментировал обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ким Чен Ына, ситуация в этой части света может привести к разрушительной термоядерной войне.

Он отметил, что переговоры с американцами уже показали враждебный настрой США к КНДР, и что конфронтация на полуострове крайне острая.

Силы ПВО за ночь уничтожили 23 БПЛА над тремя регионами РФ

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 23 беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

Вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены над Брянской, Калужской и Курской областями.

Так, над Брянской областью уничтожили 12 БПЛА, 9 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и 2 БПЛА - над Курской.