Журналист Лайонс: в Киеве из-за угрозы удара началась паника

В Киеве и в украинской армии царит паника на фоне угрозы возможных ответных ракетных ударов России. Об этом заявил американский журналист Джон Лайонс в эфире телеканала ABC News.

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"Паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке", - подчеркнул он.

Как отметил Лайонс, похожие настроения царят и в украинской армии на фронте. По словам журналиста, украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан Украины не поддаваться панике. 20 ноября американское диппредставительство объявило о закрытии из-за "возможной угрозы серьезного нападения на Киев". Подробности не сообщались.

Госдеп США рекомендовал находящимся на территории Украины гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги. После этого работу остановили посольства Италии, Испании, Греции и других стран.