Государственные визиты в Букингемском дворце прекратятся

Государственные визиты в Букингемском дворце в столице Великобритании Лондоне прекратятся в декабре и возобновятся не ранее 2027 года из-за ремонта. Об этом сообщила британская газета The Times.

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В статье указана, что в декабре резиденцию монархов посетит эмир Катара, а после все мероприятия будут проходить в Виндзорском замке. Отмечается, что десятилетний ремонт обойдется в 369 миллионов фунтов стерлингов (около 462 миллионов долларов — прим. «ВМ»).

По данным газеты, король Карл III и его супруга Камилла, несмотря на дорогостоящий ремонт дворца, вряд ли станут проживать в нем в будущем.

Британская королевская семья, в том числе и король Карл III Виндзор, ежегодно зарабатывают миллионы фунтов стерлингов на «империи недвижимости» в герцогствах Ланкастер и Корнуолл. Об этом в субботу, 2 ноября, стало известно из совместного расследования The Sunday Times и программы Dispatches на Channel 4.

Саймон Чарльз Доранте-Дей в январе 2023 года заявил, что он является сыном Карла III и королевы Камиллы, поэтому он должен стать принцем Уэльским. По его словам, о своем происхождении он узнал от приемной бабушки, которая работала при королевском дворе.