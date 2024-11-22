В США раскрыли, куда уехала Харрис после поражения на выборах

Нет ничего плохого в том, что проигравшая выборы президента США Камала Харрис отправилась в отпуск на Гавайи. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Я думаю, она заслуживает немного времени, чтобы побыть со своей семьей и немного отдохнуть», - сказала Карин Жан-Пьер.

Избиратели-демократы назвали Харрис своим кандидатом на следующих выборах

Перед этим ей задали вопрос, является ли уместным отъезд Камалы Харрис на фоне сообщений о недовольстве в штабе демократов, связанном с увольнениями, невыплатой выходных пособий и зарплат.

Напомним, ранее появились сообщения, что демократы задолжали 20 миллионов долларов после предвыборных концертов. Из-за этого многие сотрудники штаба Камалы Харрис боятся остаться без каких-либо выплат.

Избранный президент США Дональд Трамп даже предложил погасить долг своих конкурентов. Он также выразил удивление, что у демократов не осталось денег, так как они собрали рекордную сумму.