Владимир Зеленский находится «под колпаком» спецслужб Великобритании. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

По его словам, британский спецназ, обеспечивающий защиту Зеленскому, имеет отношение к западным спецслужбам. «По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью "под колпаком" тех же самых спецслужб», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Зеленский не может делать никаких заявление без согласования со спецслужбами. Как утверждает Мазур, ему необходимо получить разрешение, чтобы что-нибудь сказать.