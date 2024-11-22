Во всем мире заинтересовались «Орешником» после заявления Путина

Во всем мире заинтересовались новейшей российской ракетой средней дальности «Орешник» после обращения президента РФ Владимира Путина. Об этом Google Trends.

Отмечается, что ракеты оказались одним из самых популярных запросов на английском языке. При переходе на более детальную версию поискового запроса можно увидеть ключевые слова «Орешник», «гиперзвуковое оружие» и «Россия».

Российская ракета вызвала интерес в большинстве европейских стран, в США, Африке, Южной Америке и в Австралии. По состоянию на 21:00 мск 21 ноября динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов.