В МАГАТЭ приняли резолюцию с критикой Ирана

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме.

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Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP. Текст резолюции, которую представили Великобритания, Франция, Германия и США, одобрили 19 из 35 стран совета. Россия, Китай и Буркина-Фасо высказались против, 12 государств воздержались от голосования. В рамках заявления совету МАГАТЭ американская сторона заявила, что ядерная деятельность Тегерана "вызывает глубокую обеспокоенность".

Лондон, Париж и Берлин в совместном заявлении подчеркнули, что ядерная программа Ирана представляет угрозу международной безопасности. Посол Тегерана в МАГАТЭ Мохсен Назир Асл подчеркнул, что данная резолюция "политически мотивирована". Он также указал на ее "низкую поддержку" по сравнению с предыдущими "порицаниями" Ирана.

17 ноября глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что республика ответит, если совет управляющих МАГАТЭ на заседании 18-22 ноября примет враждебную ей резолюцию.