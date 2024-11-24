Британия, США, Франция и ФРГ приветствовали антииранскую резолюцию МАГАТЭ

Великобритания, Германия, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали принятие 21 ноября Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции с критикой Ирана за якобы недостаточное сотрудничество с организацией.

"Мы, правительства Франции, Германии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, приветствуем принятие <...> МАГАТЭ резолюции по Ирану", - говорится в пресс-релизе британского правительства.

В нем отмечается, что резолюция является "ответом на продолжающееся отсутствие информации со стороны Ирана", необходимой для "прояснения давно не решенных вопросов, касающихся незаявленного ядерного материала, обнаруженного во многих районах" исламской республики.

"Мы надеемся, что Иран <...> наконец воспользуется возможностью направить информацию <...>, чтобы агентство [МАГАТЭ] могло предоставить гарантии того, что [ядерная] программа Ирана остается исключительно мирной", - указывается в тексте документа. США и их союзники также отметили, что ожидают "возвращения Ирана на путь диалога и сотрудничества" с агентством.

21 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предложенную "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция), в которой они раскритиковали Иран за якобы недостаточное сотрудничество с этой организацией. Согласно документу, МАГАТЭ необходимо подготовить подробный доклад по иранской ядерной программе к весне 2025 года. За резолюцию было подано 19 голосов. Россия, Буркина-Фасо и Китай выступили против, 12 стран воздержались.