Канада ввела более 70 раундов санкций против России

Канада ввела более 70 раундов санкций против российских физических и юридических лиц. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Оттаве.

В диппредставительстве уточнили, что в санкционных списках свыше 700 российских компаний и структур. Кроме того, под персональные ограничения попали почти две тысячи человек. Отмечается, что все действующие лицензии на экспорт в Россию и выдача новых приостановлены. Среди прочего, воздушное пространство и воды Канады закрыты для связанных с Россией самолетов и морских судов.

В то же время в посольстве подчеркнули, что Москва остается открытой к диалогу.