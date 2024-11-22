Президент России Владимир Путин ответил на многочисленные провокации НАТО. США и Запад не могут перехватить новые российские гиперзвуковые ракеты, заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

"В то время как администрация [президента США Джо] Байдена накапливает взрывоопасное наследие ракет для следующего хозяина Белого дома, Россия сегодня ответила на многочисленные недавние провокации НАТО, - говорится в записи Кнайсль в ее Telegram-канале. - В российском арсенале оказалось больше, чем многие думали. Россия провела комбинированный удар по целям на Украине с помощью новой гиперзвуковой ракеты средней дальности".

По ее мнению, в западном мире, управляемым "упрощенным черно-белым сознанием, такой ответ подчеркивает сложность того, что поставлено на карту в целом, особенно для их противоракетных систем".