В Турции заявили, что Путин словами о гиперзвуковых ракетах предупредил Запад

Зампред турецкой партии "Ватан" Хакан Топкурулу выразил в беседе с ТАСС мнение, что заявления российского президента Владимира Путина о применении против Украины гиперзвуковой ракеты и о том, что на ней не было ядерной боеголовки, является серьезным предупреждением Западу и Евроатлантике.

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"Реакция России на ракеты, которые Украина получила от Англии и США и применила против России, очень важна. В то время как запущенные Украиной ракеты были уничтожены в воздухе, российская баллистическая гиперзвуковая ракета не была обнаружена системами ПВО западных держав, размещенными на Украине. Путин в своем заявлении четко указал, что запущенная ракета не может быть перехвачена, а также подчеркнул, что эта ракета не несет ядерной боеголовки. Это заявление является очень серьезным предупреждением для стран Евроатлантики. То есть, по сути, сказано, что если необходимо, то Россия будет говорить на понятном им языке, и если нужно, то может установить на ракету ядерную боеголовку. А поразить эту ракету у них не получится", - отметил Топкурулу.

Политик также отметил, что "обновление Россией ядерной доктрины в ответ на разрешение Украине бить ракетами большей дальности и заявление Путина о том, что в случае необходимости Россия может применить ядерное оружие, является на самом деле самым серьезным шагом, который предотвратит третью мировую войну".