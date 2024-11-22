СМИ: запуск «Орешника» был сигналом Западу, а не Украине

Пуском новой ракеты «Орешник» Россия подала сигнал Западу, а не Украине.

Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединённого института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилла.

«На самом деле это сигнал Западу: «Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности... Вы действительно хотите пойти на такой риск?» — говорится в статье.

В The New York Times, в свою очередь, заявили, что пуск новой российской ракеты «Орешник» стал предупреждением для Киева и его союзников.

21 ноября Владимир Путин объявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». По словам главы государства, в Днепропетровске был нанесён удар по украинскому Южмашу — предприятию, занимающемуся в том числе производством ракетной техники.