Уходящая администрация Джо Байдена и ее союзники в Европе стремятся помешать будущему президенту США Дональду Трампу добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что впереди еще два месяца до инаугурации Трампа. В это время демократическая администрация США и ее европейские "либеральные друзья" решили предпринять все возможные шаги, чтобы сделать невозможным достижение мира. По словам Сийярто, крайне тревожные события последних дней подтверждают одно: "мир должен быть заключен немедленно".

Накануне пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что избранный президент США стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов. 21 ноября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Трамп не согласится урегулировать конфликт на Украине на невыгодных для Киева условиях и будет действовать в концепции мира через силу.