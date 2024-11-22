Токаев отдал поручение после обращения Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после обращения российского лидера Владимира Путина к россиянам поручил принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в республике из-за ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

— Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям силовых структур и мэрам принять меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины, — написал он в соцсети.

Также об этом проинформировали спикеров обеих палат парламента.

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— Президент держит ситуацию в стране под контролем, — подчеркнул Уали.

Он напомнил, что Казахстан выступает за прекращение конфликта на Украине и начало переговоров.

Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к россиянам. Он рассказал об ударах западным оружием по российской территории, ответных мерах и дал актуальную характеристику украинскому конфликту.