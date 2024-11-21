В Германии оценили удары ракетами Storm Shadow вглубь России
Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала применение Украиной ракет Storm Shadow по территории России безответственным. Ее слова приводит РИА Новости.
Вайдель отметила, что в Германии только АдГ выступает за мир, тогда как правящая коалиция и блок ХДС/ХСС «готовятся к войне».
«Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно. Вместо дальнейшей эскалации целью должен быть дипломатический поиск баланса и взаимопонимания», — добавила она.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск британских ракет Storm Shadow, заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.