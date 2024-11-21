Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала применение Украиной ракет Storm Shadow по территории России безответственным. Ее слова приводит РИА Новости.

Вайдель отметила, что в Германии только АдГ выступает за мир, тогда как правящая коалиция и блок ХДС/ХСС «готовятся к войне».

«Нападение на Россию британскими Storm Shadow безответственно. Вместо дальнейшей эскалации целью должен быть дипломатический поиск баланса и взаимопонимания», — добавила она.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя запуск британских ракет Storm Shadow, заявил, что сейчас Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.