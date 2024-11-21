В США оценили вероятность российского ядерного удара по Украине

В США заявили об отсутствии признаков подготовки РФ применить ядерное оружие на Украине
Администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного орудия на территории Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
По ее словам, у администрации США нет таких данных.
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«Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие на Украине», — добавила Жан-Пьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из военных объектов на территории Украины.