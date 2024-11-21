Зеленский выступил с требованием к миру после слов Путина об «Орешнике»

Зеленский требует от мира «сильной реакции» на российский удар «Орешником»
Владимир Зеленский требует от всего мира «сильной реакции» на боевое испытание новой российской ракеты «Орешник», которой был нанесён удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске.
«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — заявил Зеленский, его слова приводит «СТРАНА.ua».
Зеленский потребовал от других стран давить на Россию и «принуждать к подлинному миру», который возможен «только благодаря силе».
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Как заявил президент Владимир Путин, испытание новой российской баллистической ракеты «Орешник» в боевых условиях было проведено в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.