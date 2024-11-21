Зеленский выступил с требованием к миру после слов Путина об «Орешнике»

Владимир Зеленский требует от всего мира «сильной реакции» на боевое испытание новой российской ракеты «Орешник», которой был нанесён удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске.

«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — заявил Зеленский, его слова приводит «СТРАНА.ua».

Зеленский потребовал от других стран давить на Россию и «принуждать к подлинному миру», который возможен «только благодаря силе».

Белый дом прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Как заявил президент Владимир Путин, испытание новой российской баллистической ракеты «Орешник» в боевых условиях было проведено в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.