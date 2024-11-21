Западные СМИ отреагировали на заявления Путина про «Орешник»
Ряд западных СМИ прокомментировал обращение президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает издание, часть зарубежных СМИ назвали обращение российского президента «угрозой» и «предупреждением». Так, газета Mirror из Великобритании охарактеризовала речь Путина как «предупредительный выстрел Третьей мировой войны».
Журнал Newsweek акцентировал внимание читателей на том, что Путин назвал испытания ракеты «Орешник» успешными, а в Guardian отметили слова российского президента об ответе на удары западным оружием.
Белый дом прокомментировал удар «Орешником» по Украине
В New York Times заявили, что Путин использует ракетный удар как угрозу странам Запада. В свою очередь, в немецком издании Spiegel считают, что Путин угрожает новыми ударами.
Ранее Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.