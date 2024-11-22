Япония не комментирует применение Россией ракеты "Орешник"

Правительство Японии не стало напрямую комментировать применение Россией новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении против предприятия ОПК Украины. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси.

"Мы хотели бы воздержаться от комментариев отдельных случаев, связанных с ситуацией на поле боя", - отметил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать применение российской стороной баллистической ракеты. В то же время Хаяси в очередной раз подверг критике действия РФ на Украине, пообещав вместе с тем, что правительство Японии "продолжит внимательно следить за ситуацией на поле боя".

21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ОПК Украины "Южмаш" в ответ на удары американским и британским оружием по РФ.

Российский лидер отметил, что испытанная баллистическая ракета средней дальности получила название "Орешник". По словам президента, для ракет "Орешник" сейчас нет средств противодействия, они атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду. Глава государства также подчеркнул, что применение дальнобойного оружия против РФ не может повлиять на ход СВО.