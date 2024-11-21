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Губернатор Техаса планирует полностью разорвать инвестиционные связи с Китаем

Губернатор американского штата Техас Грэг Эббот заявил, что в ближайшее время его штат полностью разорвет инвестиционные связи с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Техаса призвал полностью разорвать инвестиционные связи с Китаем
© globallookpress.com

По его словам, это обосновано вопросами безопасности. Эббот также добавил, что уже направил соответствующее поручение государственным агентствам штата. Согласно документу, всем инвестиционные компании Техаса больше не могут совершать инвестиции в китайские государственные фонды.

«Сегодня я поручил государственным агентствам Техаса полностью избавиться от портфелей из Китая. Если у какого-либо агентства есть инвестиции в Китае, они обязаны избавиться от них при первой же возможности», — заявил он.
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