Губернатор Техаса призвал полностью разорвать инвестиционные связи с Китаем

Губернатор американского штата Техас Грэг Эббот заявил, что в ближайшее время его штат полностью разорвет инвестиционные связи с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это обосновано вопросами безопасности. Эббот также добавил, что уже направил соответствующее поручение государственным агентствам штата. Согласно документу, всем инвестиционные компании Техаса больше не могут совершать инвестиции в китайские государственные фонды.