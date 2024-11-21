В Белом доме прокомментировали планы об изменении ядерной доктрины

На фоне обновления ядерной доктрины России США не считают необходимым менять свою ядерную доктрину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер указала, что российская сторона в течение нескольких недель сигнализировала об изменениях в ядерной доктрине, поэтому США «не были удивлены», когда Москва предприняла соответствующие шаги.

«Мы не видим каких-либо оснований для изменения нашей расстановки или ядерной доктрины в ответ на российские заявления», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

Как подчеркнули в Белом доме, администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания, рассчитывая, что Запад будет придерживаться аналогичного подхода.