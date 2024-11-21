Белый дом прокомментировал удар «Орешником» по Украине

В Белом доме заявили, что перед ударом российской ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске США провели консультацию с Украиной, поскольку знали о готовящейся атаке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такое заявление сделала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, США знали о подготовке удара «Орешником», поэтому заранее провели консультацию с украинской стороной. Как уточнила Жан-Пьер, консультация должна была помочь Украине подготовиться к удару.

«Мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности по Украине. <...> В последние дни мы провели брифинг для Украины и наших ближайших союзников, чтобы помочь им подготовиться», — заявила она.

Медведев прокомментировал удар гиперзвуковой ракетой «Орешник»

Ранее Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.