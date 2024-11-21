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Поездка главы МИД Нидерландов в Израиль отменена

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подтвердил, что его запланированная поездка в Израиль не состоится. Об этом сообщил телеканал NOS.

Глава МИД Нидерландов отменил поездку в Израиль
© globallookpress.com

Как отметила вещательная корпорация со ссылкой на министра, решение принято по обоюдному согласию сторон в связи со "сложившимися обстоятельствами". Что подразумевается под этими обстоятельствами, не уточняется.

Поездка министра была запланирована на 25 ноября. В МИД Нидерландов утверждают, что визит может состояться позднее.

СМИ Израиля утверждают, что израильская сторона отозвала приглашение из-за реакции Нидерландов на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Выступая ранее в парламенте, Вельдкамп заявил, что "в принципе" Нетаньяху будет задержан, если приедет в Нидерланды.

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