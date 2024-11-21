Избранный президент США Дональд Трамп попытается восстановить мир во всем мире. Об этом в интервью ТАСС заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Ее попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина и его предупреждение странам Запада об опасности эскалации конфликта на Украине.

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«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», — сказала Ливитт.

Ранее Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет. По его словам, США ошиблись, выйдя из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году в первый президентский срок Дональда Трампа.