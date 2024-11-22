Трамп предложил Пэм Бонди на пост министра юстиции США

Избранный американский лидер Дональд Трамп предложил бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на пост министра юстиции - генпрокурора США. Об этом следующий лидер Соединенных Штатов написал на своей странице в Truth Social

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Он подчеркнул, что при Бонди министерство юстиций вновь сфокусируется на своей прямой задаче — будет бороться с преступностью и "делать Америку снова безопасной". По мнению Трампа, экс-прокурор "умная, твердая", отлично справится с должностью главы минюста.

Накануне конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США. Также сообщалось, что внутри команды избранного президента США Дональда Трампа развернулась борьба за пост главы министерства финансов. Трамп уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В нее, в частности, войдут критик НАТО, телеведущий и Илон Маск.