Гетц намерен снять свою кандидатуру на пост генпрокурора США

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии своей кандидатуры с рассмотрения на пост генерального прокурора и главы министерства юстиции США.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я провел отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих», — отметил он.

Гетц обратил внимание, что его утверждение несправедливо стало бы «отвлекающим фактором» для важной работы новой администрации избранного президента Дональда Трампа.

По его мнению, у переходной команды нет времени на разногласия и министерство юстиции должно приступить к работе с первого дня президентского срока. Гетц не стал скрывать своей гордости, что был выдвинут на почетную должность. Он предрек Трампу стать «самым успешным президентом в истории».

В четверг, 21 ноября, комитет по этике нижней палаты конгресса США, ведущий расследование дела Гетца, получил данные об оплате им интимных услуг.