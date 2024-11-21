ООН призвала предпринять срочные шаги по ситуации на Украине

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация призывает стороны украинского конфликта предпринять срочные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Дюжаррик сделал во время общения с журналистами. По его словам, ООН хочет видеть прекращение украинского конфликта в соответствии с международным планом, территориальной целостностью и резолюциями Генассамблеи.

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«Все это идет в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры», — заявил он.

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