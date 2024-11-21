ООН призвала предпринять срочные шаги по ситуации на Украине

ООН призывает стороны конфликта на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации. Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Все это идет в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны предприняли срочные шаги для предотвращения эскалации ситуации, очевидно, чтобы обеспечить, как мы уже много раз говорили, защиту гражданских лиц, не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам гражданской инфраструктуры", - сказал он.