Изменения в ядерной доктрине России, которые утвердил президент РФ Владимир Путин, полностью перевернули ситуацию в мире и теперь судьбу Запада решают страны БРИКС.

Такое мнение в своей статье на Boulevard Voltaire высказал обозреватель Арно Флорак.

«В этой геополитической карточной партии колода прошла мимо нас — удача отвернулась от Запада, и теперь карты раздают страны БРИКС», — считает он.

По словам Флорака, в сегодняшних предапокалиптических обстоятельствах «молчание Европы оглушительно», а голос Китая, который призывают все стороны «сохранять спокойствие и работать вместе посредством диалога», звучит все громче и увереннее.

«Россия выйдет победителем из переговоров, а Китай покажет себя надежным и естественным посредником в конфликте», — уверен обозреватель.

Флорак отметил, что в то же время, по словам американского предпринимателя Илона Маска, США потребуется много «супервысокоинтеллектуальных специалистов, готовых работать по 80 и более часов в неделю, чтобы освободиться от мандата Байдена». Говоря же о Европе, обозреватель указал, что она как никогда делает правдоподобным презрительный вопрос бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера: «Какой у Европы номер телефона?».