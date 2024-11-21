Посол России в Великобритании оценил слова Стармера в адрес Москвы

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TRT World.

По мнению Келина, воинственные высказывания Стармера в адрес России говорят об оторванности политика от реального положения дел. При этом посол также добавил, что ранее британский премьер не делал таких смелых заявлений, но прибегнул к ним после получения критики в свой адрес.

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«Изначально он не делал "ястребиных" заявлений по поводу России и Украины. Однако в последние дни после определенной критики в свой адрес он, конечно, настаивает на том, что все западные страны, в том числе Великобритания, должны увеличить военный потенциал, должны предоставлять Украине больше помощи. Это подводит меня к выводу, что он не осознает реальную ситуацию, заключающуюся в том, что сейчас дела обстоят по-другому», — заявил Келин.

Ранее Стармер заявил, что изменение ядерной доктрины России не остановит Лондон от помощи Киеву.