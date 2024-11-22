Венгрия отказалась соблюдать решение МУС об аресте Нетаньяху

Венгрия не согласна с решением Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и готова принять его у себя с визитом, гарантировав ему полную безопасность и неприкосновенность.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Это неправильное решение", - сказал он, отвечая на вопрос о выдаче МУС ордеров на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняемых в преступлениях против человечности.

Орбан считает, что действия МУС политизированы, дискредитируют этот международный институт и ведут к обострению конфликта на Ближнем Востоке.

Он дал понять, что Венгрия не намерена соблюдать решения международного суда.

"Я даже готов пригласить Нетаньяху в Будапешт на переговоры и гарантировать ему необходимую безопасность", - заявил премьер.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал решение МУС позорным и абсурдным. Он отметил, что Венгрия "отказывается превращать какой-либо институт международной судебной системы в политический инструмент".