На Украине заявили о повреждении трех ТЭС

На Украине 16 и 17 ноября были поражены три из пяти работающих тепловых электростанций (ТЭС) энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли.

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Уточняется, что в результате повреждения объектов работа одной из ТЭС по состоянию на четверг, 21 ноября, не была восстановлена.

Утром 17 ноября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что армия России нанесла массированный удар по критически важным объектам на Украине, в результате в стране были введены экстренные отключения света.

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Позднее удары по военным аэродромам и объектам энергетики Украины подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве уточнили, что все запланированные цели были поражены.