Премьер Молдавии заявил о необходимости восстановить отношения с Россией

Для Кишинева важно восстановить отношения с Россией после окончания конфликта на Украине.

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Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает РИА Новости.

«Сегодня у нас очень напряженные отношения с Российской Федерацией. Важным является то, как восстановить эти отношения», — приводятся в публикации слова главы правительства.

12 ноября МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России Олегу Озерову за якобы вмешательство в выборы. Причиной дипломатического акта стали якобы действия Москвы, нанесшие урон избирательному процессу в республике на президентских выборах и на референдуме о вступлении в Евросоюз.

Ранее в Молдавии заявили, что восстановление отношений между Кишиневом и Москвой невозможно, пока пост президента республики занимает Майя Санду. По словам экс-главы Гагаузии Ирины Влах, действия Санду и ее администрации не соотносятся с интересами молдавского народа.