Вице-канцлер ФРГ стал лидером среди министров по числу жалоб в полицию

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек более 800 раз жаловался в органы за оскорбления в интернете, по числу заявлений, поданных в полицию, он стал лидером среди всех немецких министров.

Об этом, как пишет Bild*, свидетельствуют данные Statista.

«За три года работы нового правительства он подал 805 исков за оскорбления, оставив позади других членов кабинета, включая министра иностранных дел Анналену Бербок (513 заявлений)», — сообщает издание.

Как утверждается, недавно полиция пришла с обыском домой к пенсионеру из Баварии, который в комментариях назвал Хабека слабоумным.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.