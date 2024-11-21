Вице-канцлер ФРГ стал лидером среди министров по числу жалоб в полицию

Вице-канцлер ФРГ Хабек 800 раз жаловался в полицию за оскорбления в интернете
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек более 800 раз жаловался в органы за оскорбления в интернете, по числу заявлений, поданных в полицию, он стал лидером среди всех немецких министров.
Об этом, как пишет Bild*, свидетельствуют данные Statista.
«За три года работы нового правительства он подал 805 исков за оскорбления, оставив позади других членов кабинета, включая министра иностранных дел Анналену Бербок (513 заявлений)», — сообщает издание.
Как утверждается, недавно полиция пришла с обыском домой к пенсионеру из Баварии, который в комментариях назвал Хабека слабоумным.
* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.