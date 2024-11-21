В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

Государства, которые признают Международный уголовный суд в соответствии с Римским статусом, обязаны выполнять его решения. Так прокомментировал ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, передает РИА Новости.

Он отметил, что ООН «уважает независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статусом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией».

Боррель прокомментировал ордер на арест Нетаньяху

«Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута обязаны уважать и приводить в исполнение решения МУС», — добавил Лоуренс.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя это, назвал инициативу оправданной и не носящей политический характер.