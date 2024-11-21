В Венгрии поставили точку в вопросе поставок энергоносителей из России

Венгрия удовлетворена поставками энергоресурсов из России и не собирается от них отказываться, поскольку не имеет более надежных и выгодных предложений. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле, пишет РИА Новости.

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«Венгрия довольна сохраняющимся энергосотрудничеством с Россией. Наш опыт заключается в том, что Россия — надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились», — сказал Сийярто, добавив, что предложений лучше, чем от Москвы, еще не поступало.

В сентябре Сийярто заявил, что благодаря газопроводу «Турецкий поток» Будапешту стало не важно, продлит ли Украина транзит газа из России через свою территорию с 2025 года.

Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

До этого глава МИД Венгрии рассказал о гарантиях, полученных от Болгарии по транзиту российского газа через трубопровод «Турецкий поток».