Фицо и Вучич приедут в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич договорились вместе посетить Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции они уточнили, что планируют поехать в Москву в мае. Фицо отметил, что он и Вучич придерживаются одного мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны.

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Ранее премьер Словакии заявлял о готовности посетить Москву в 2025 году в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны. Он указывал, что не позволит забыть «откуда пришла свобода». Позже Фицо также подчеркивал, что считает своим личным долгом посетить Москву в 2025 году.