Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что президент России Владимир Путин обещал ей «предотвратить» членство Украины и Грузии в НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкую газету Die Zeit.

Такое заявление Меркель сделала в своих мемуарах. Согласно ее словам, на одной из встреч стран-членов НАТО в 2008 году обсуждалось вступление в альянс Украины и Грузии. После этого, как рассказывает Меркель, Путин заявил ей, что не хочет допускать присоединения этих стран к альянсу.

«Позже, в другом контексте, подробностей которого я уже не помню, он мне сказал: “Ты не будешь канцлером всегда. И тогда они (Украина и Грузия — прим. ред.) станут членами НАТО. И я хочу это предотвратить”. И я подумала: ты тоже не будешь вечно президентом. Тем не менее мои опасения по поводу будущей напряженности в отношениях с Россией в Бухаресте не снизились”», — написала в своих мемуарах Меркель.

При этом бывший канцлер также добавила, что считает верным свое решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО. А обсуждение статуса кандидата на вступление в НАТО (ПДЧ) Украины и Грузии без анализа точки зрения Путина Меркель назвала «грубым проявлением неосторожности».

«Каковы могли быть последствия этого решения в то время, когда Украина и Грузия, с одной стороны, были бы на пути в НАТО со статусом ПДЧ, а с другой — еще не могли бы воспользоваться гарантиями безопасности, предусмотренными ст. 5 Договора НАТО?» — добавила Меркель.

Ранее Меркель рассказала о том, как она выступала против приема Украины в НАТО.