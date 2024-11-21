В Баку прошло заседание комитета по устойчивому развитию

В Баку состоялось выездное заседание комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров. Мероприятие приурочено к проходящей в столице Азербайджана климатической конференции ООН COP29.

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В последние несколько лет климатическая повестка приобрела многогранный и многослойный характер, охватывая широкий спектр вопросов. Темы, связанные с изменением климата, устойчивым развитием и принципами ESG, находятся в центре внимания многих компаний и организаций. Эти вопросы требуют не только глубокого анализа, но и активного сотрудничества на глобальном уровне.

Модератором заседания выступила Ярослава Врубель, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Группы ММК, сопредседатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров. Эксперт акцентировала внимание, что российская делегация на COP29 стала первой за всю историю конференции углеродно-нейтральной делегацией с официальной верификацией. Погашение будет осуществлено за счет углеродных единиц, полученных в результате реализации климатического проекта по повышению энергоэффективности на «Сибур-Нефтехиме». Сертификат о погашении углеродного следа будет размещен на сайте национальной сети Глобального договора ООН.

«Мы видим, что отношение к снижению и компенсации углеродного следа в России качественно меняется. Заданный благодаря климатическим проектам СИБУРа тренд подхватывают другие компании. Сейчас крупнейшие деловые мероприятия в нашей стране проводятся в углеродно-нейтральном статусе. Климатические проекты и программы, нацеленные на достижение нашей страной баланса в производстве и поглощении вредных выбросов, реализуются в разных сферах», - отметила Ярослава Врубель.

В том числе и эти темы были затронуты в ходе заседания, в котором приняли участие представители бизнеса, банковской сферы и отраслевого сообщества.

Владимир Лукин, партнер Группы операционных рисков и устойчивого развития Kept, отметил, что за последние три года углеродный рынок в России достиг высокого уровня зрелости, что позволяет рассчитывать на международное признание и свидетельствовать о его вкладе в реализацию глобальных целей Парижского соглашения. Кроме того, спикер объяснил, почему COP29 объективно можно считать финансовым саммитом:

«Одним из ключевых вопросов, возникающих в процессе эволюции климатической повестки, является формирование справедливой цены на углеродные единицы — результаты климатических проектов. В частности, на конференции был представлен доклад, который связывает использование водных ресурсов с климатической тематикой. Такие взаимосвязи знаменуют выход из "углеродного тоннеля" — ситуации, когда обсуждение климата ограничивается исключительно углеродом. На самом деле, когда мы говорим о климате, мы охватываем множество взаимосвязанных аспектов, что позволяет глубже понять механизмы углеродного ценообразования».

Иван Барсола, исполнительный директор Дирекции по ESG, ПАО Сбербанк, согласился с тем, что общество стало смотреть на повестку шире:

«На конференции COP29 активно обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся биоразнообразия, водных ресурсов и Арктики, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Тема климата стала объединяющей. В рамках климатической повестки пересекаются три сферы: наука, бизнес, стремящийся защитить и приумножить свои интересы, а также политика, которая пронизывает все эти аспекты. Бизнес ожидает от государства ясной обратной связи, чтобы определить оптимальный путь для дальнейших действий и эффективного взаимодействия».

Наталья Жулина, заместитель начальник управления международного сотрудничества АЛРОСА, также отметила, что повестка становится актуальной для более широкого круга специалистов, а список тем, обсуждаемых в контексте климата, постепенно расширяется:

«Современная климатическая повестка охватывает не только экологические аспекты, но и социальные, рассматривая влияние изменений климата на права человека и общество. Важным элементом является защита интересов наиболее уязвимых групп, разработка необходимых мер адаптации и смягчения последствий климатических изменений, а также оценка потенциальных социально-экономических рисков, связанных с этими изменениями. Конференция COP превращается в комплексное мероприятие, охватывающее ключевые аспекты устойчивого развития».

В финале заседания было отмечено, что климатическая повестка становится неотъемлемой частью бизнес-стратегий, требуя от компаний участия в глобальных инициативах и сотрудничества с различными заинтересованными сторонами. Модератор выразила надежду, что благодаря совместным усилиям бизнес сможет добиться значительных результатов в продвижении климатической повестки и создании устойчивого будущего. Глобальные вызовы сегодня требуют коллективных усилий, что особенно заметно на полях проходящего СОР, где наглядно проявляются международные проекты и плодотворные партнерские взаимодействия между компаниями.

Rambler&Co – информационный партнер комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров.