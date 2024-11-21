Палестинское движение ХАМАС приветствовало ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в движении ХАМАС приветствуем выдачу МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что данный шаг представляет собой исторический прецедент. Также в движении призвали все страны мира сотрудничать с МУС в привлечении Нетаньяху и Галанта к ответственности по ордеру суда.

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Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, говорится в пресс-релизе инстанции.

МУС также потребовал арестовать убитого командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. ТАСС собрал основное о решении.

Вердикт суда

Палата предварительного производства МУС единогласно вынесла два решения, отклоняющие возражения со стороны Израиля.

Она также выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.

Кроме того, МУС потребовал арестовать убитого командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. В августе армия Израиля сообщила, что его ликвидировали в результате удара 13 июля по городу Хан-Юнис в секторе Газа.

Реакция Израиля

Решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта ставит эту инстанцию "на сторону войны" против еврейского государства, заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

История вопроса

20 мая 2024 года прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

По его словам, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по меньшей мере с 8 октября 2023 года.

Израильская сторона обжаловала эти требования.

Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. По его мнению, это "недобросовестное и возмутительное решение".

"Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех тех, кто борется за справедливость - от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", - полагает Герцог, чьи высказывания распространила канцелярия главы еврейского государства.

По мнению президента, решение МУС "игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе". Кроме того, по версии Герцога, суд проигнорировал тот факт, что Израиль подвергся нападению и защищается, а также не учел, что еврейское государство, по словам президента, "является подлинной демократией, действующей в соответствии с международным гуманитарным правом и прилагающей все усилия для обеспечения гуманитарных потребностей населения".

"По сути, это решение является выбором в пользу стороны террора и зла вместо демократии и свободы и превращает саму систему правосудия в живой щит для преступлений ХАМАС против человечности. Эта циничная эксплуатация международных правовых институтов еще раз напоминает нам о необходимости подлинной моральной ясности перед лицом иранской империи зла, которая стремится дестабилизировать наш регион и мир и разрушить сами институты свободного мира", - утверждает президент Израиля.

Советник офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своих соцсетях обвинил Международный уголовный суд (МУС) в изоляции Израиля. По его словам, решение суда о выдаче ордера на арест премьера и экс-министра обороны Йоава Галанта является «поддержкой кампании тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом».

«Её цель - изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны», — написал Гендельман.

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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар считает, что Международный уголовный суд (МУС) утратил всякую легитимность после того, как выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.

"Черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности. Он действовал как политический инструмент на службе самых радикальных элементов, стремящихся подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке", - утверждал глава МИД, разместивший это заявление в X.

Саар назвал "абсурдными" ордера на арест Нетаньяху и Галанта. По его версии, МУС "не имел полномочий" на такие действия, поскольку Израиль "не является членом" этой судебной инстанции.

"Фактически это атака на право Израиля на самооборону. Эта атака направлена против страны, которая подвергается самому масштабному нападению и угрозе в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто стремятся уничтожить", - уверен министр.

По его оценке, с точки зрения морали это решение МУС "превращает добро в зло и служит злу".

"Порядочные страны и каждый порядочный человек в мире должны с отвращением отвергнуть эту несправедливость", - полагает Саар.

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта оправдана и не мотивирована политически, заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова передает Reuters.

«Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, необходимо уважать и исполнять решение суда», — цитрует агентство главу евродипломатии.

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Нидерланды готовы арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, заявил голландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп. Его цитирует газета De Telegraaf.

«Нидерланды выполнят ордер на арест МУС. Это означает, что если Нетаньяху и другие появятся на голландской земле, они будут арестованы», — передает издание слова главы МИД.

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Париж будет действовать в соответствии с принципами Международного уголовного суда (МУС) и поддерживает его решения. Таким образом в МИД Франции прокомментировали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галант, передает Reuters.

«Реакция Парижа на выдачу МУС ордера на арест премьера Нетаньяху будет соответствовать уставу суда», — отметил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение МУС оправдано и не мотивировано политически.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал логичной выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и считает, что власти США должны способствовать исполнению решения.

"Это логичное решение. Нетаньяху - это геноцид, - написал глава государства в X. - Если [президент США Джо] Байден проигнорирует это решение, он просто приведет мир к варварству. Западная Европа должна восстановить свою независимость в международной политике и действовать в соответствии с постановлением суда".

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