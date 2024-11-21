Телеведущая Эллен Дедженерес покинула США из-за победы Трампа

Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес переехала из США в Великобританию после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

«Эллен Дедженерес ... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», — говорится в сообщении.

Телеведущая поселилась в своем новом доме на юго-западе Англии. Дедженерес купила особняк еще до результатов выборов. По словам одного из источников, телеведущая была крайне разочарована победой Трампа.

Дедженерес входила в число доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Она также активно поддерживала ее в соцсетях.

10 ноября стало известно, что компания Villa Vie Residences запускает четырехлетний кругосветный круиз для тех, кто хочет оказаться за пределами США во время президентства Дональда Трампа.