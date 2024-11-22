Британия пытается вбить клин в отношения РФ с КНР, Индией и Бразилией

Великобритания предпринимает дипломатические усилия по улучшению отношений с Бразилией, Индией и Китаем, чтобы снизить их уровень сотрудничества с Россией. Об этом сообщила газета i со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Ранее на саммите Группы двадцати в Бразилии премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это была первая за пять лет встреча главы британского правительства с китайским лидером. Кроме того, Стармер был принят бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. После их встречи британский премьер объявил, что Бразилия начнет размещать все свои будущие суверенные бонды на Лондонской фондовой бирже. Также Стармер провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего сообщил о возобновлении переговоров о соглашении о свободной торговле между сторонами.

Как отметило издание, публично глава британского правительства говорил об экономической выгоде от сотрудничества с Бразилией, Индией и КНР. Тем не менее, как подчеркнули дипломатические источники газеты, Лондон также преследует политические цели и надеется "теснее связать эти страны с Западом", чтобы "изолировать Россию на международной сцене".