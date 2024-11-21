Израильский министр предложил в ответ на ордера присоединить Западный берег Иордана

Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") Итамар Бен-Гвир осудил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. В качестве ответной меры он предложил распространить израильский суверенитет на всю территорию Западного берега реки Иордан.

"Ответ на эти ордеры на арест - распространение суверенитета на всю территорию Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС), строительство поселений во всех частях страны и разрыв связей с террористической администрацией (Палестинская национальная администрация в Рамалле - прим. ТАСС), а также санкции", - написал он на своей странице в X.